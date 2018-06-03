РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка
Албания - Украина. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на телеканалах Украина и Футбол 1. Команда Украины проведет контрольный поединок, в котором встретится против Албании. По мнению букмекеров, в данном матче преимущество на стороне украинской команды.
3 июня 17:00
Эвиан, стадион "Камиль Фурнье"
Национальная сборная Украины сыграет второй контрольный поединок. В этом матче "сине-желтые" встретятся с главной футбольной командой Албании.
Команды провели между собой пять матчей, Украина выиграла четыре из них и однажды сыграла вничью. также четыре
Известно, что этот поединок пропустят Андрей Пятов и Тарас Степаненко: наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил отпустить футболистов досрочно, поскольку они провели насыщенный сезон в составе донецкого "Шахтера".