РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка

Албания - Украина. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на телеканалах Украина и Футбол 1. Команда Украины проведет контрольный поединок, в котором встретится против Албании. По мнению букмекеров, в данном матче преимущество на стороне украинской команды.

3 июня 17:00

Эвиан, стадион "Камиль Фурнье"

Национальная сборная Украины сыграет второй контрольный поединок. В этом матче "сине-желтые" встретятся с главной футбольной командой Албании.

Команды провели между собой пять матчей, Украина выиграла четыре из них и однажды сыграла вничью. также четыре

Известно, что этот поединок пропустят Андрей Пятов и Тарас Степаненко: наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил отпустить футболистов досрочно, поскольку они провели насыщенный сезон в составе донецкого "Шахтера".