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Албанія - Україна: онлайн трансляція

НовиниСпорт    03.06.2018 - 10:33

РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка

Албанія - Україна. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналах Україна і Футбол 1. Команда України проведе контрольний поєдинок, в якому зустрінеться проти Албанії. На думку букмекерів, у даному матчі перевага на боці української команди.

3 червня 17:00,
Евіан, стадіон "Каміль Фурньє"

 

Збірна України зіграє другий контрольний поєдинок національна. У цьому матчі "синьо-жовті" зустрінуться з головною футбольною командою Албанії.

Команди провели між собою п'ять матчів, Україна виграла чотири з них та одного разу зіграла внічию. Також чотири поєдинки між сьогоднішніми суперниками відбулися в рамках відбірних турнірів до чемпіонатів світу. А на стадіоні "Каміль Фурньє" в Евіані відбудеться друга в історії товариська зустріч опонентів.   

 

Відомо, що цей поєдинок пропустять Андрій П’ятов і Тарас Степаненко: наставник збірної України Андрій Шевченко вирішив відпустити футболістів достроково, оскільки вони провели насичений сезон у складі донецького "Шахтаря".

Шевченко достроково відпустив зі збірної України двох гравців "Шахтаря" Збірна України зіграла внічию з командою Марокко
Теги публікації: Збірна України, онлайн-трансляция, онлайн, Албания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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