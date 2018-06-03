РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка

Албанія - Україна. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналах Україна і Футбол 1. Команда України проведе контрольний поєдинок, в якому зустрінеться проти Албанії. На думку букмекерів, у даному матчі перевага на боці української команди.

3 червня 17:00,

Евіан, стадіон "Каміль Фурньє"

Збірна України зіграє другий контрольний поєдинок національна. У цьому матчі "синьо-жовті" зустрінуться з головною футбольною командою Албанії.

Команди провели між собою п'ять матчів, Україна виграла чотири з них та одного разу зіграла внічию. Також чотири поєдинки між сьогоднішніми суперниками відбулися в рамках відбірних турнірів до чемпіонатів світу. А на стадіоні "Каміль Фурньє" в Евіані відбудеться друга в історії товариська зустріч опонентів.

Відомо, що цей поєдинок пропустять Андрій П’ятов і Тарас Степаненко: наставник збірної України Андрій Шевченко вирішив відпустити футболістів достроково, оскільки вони провели насичений сезон у складі донецького "Шахтаря".