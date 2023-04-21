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Албанія скасувала літній безвіз для росіян

Фото: Албанія скасувала літній безвіз для росіян (flickr by Laurie Lopes)
Автор: Іван Носальський

У громадян Росії вимагатимуть отримання візи для в'їзду до Албанії під час літнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Албанії у Росії.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації повідомляє, що відповідно до змін від 20 квітня 2023 року в постанові уряду скасовує безвізовий режим для громадян РФ (щороку з 1 травня по 30 вересня)", - сказано в повідомленні відомства.

Там уточнили, що тепер росіянам необхідно буде оформляти візи відповідно до мети поїздки.

Варто зауважити, що з 2009 року для росіян в Албанії запроваджували безвізовий режим на літній період та оксамитовий сезон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Албанії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до вересня 2023 року.

Також ми писали, що в Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.

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