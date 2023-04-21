Албанія скасувала літній безвіз для росіян

У громадян Росії вимагатимуть отримання візи для в'їзду до Албанії під час літнього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Албанії у Росії.
"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації повідомляє, що відповідно до змін від 20 квітня 2023 року в постанові уряду скасовує безвізовий режим для громадян РФ (щороку з 1 травня по 30 вересня)", - сказано в повідомленні відомства.
Там уточнили, що тепер росіянам необхідно буде оформляти візи відповідно до мети поїздки.
Варто зауважити, що з 2009 року для росіян в Албанії запроваджували безвізовий режим на літній період та оксамитовий сезон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Албанії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до вересня 2023 року.
Також ми писали, що в Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.
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