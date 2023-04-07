Албанія продовжила тимчасовий захист українців
Влада Албанії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до вересня 2023 року.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, відповідне рішення ухвалив уряд країни.
Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи буде Албанія повторно продовжувати тимчасовий захист вже після вересня.
В Euractiv нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей. Їх переважно розмістили у найбільшому прибережному місті Дуррес.
Уряд Албанії ухвалив відповідне рішення і для громадян Афганістану, які втекли з батьківщини після захоплення влади талібами. Їм продовжили тимчасовий захист до 24 серпня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Греції продовжила тимчасовий захист для українців до 3 вересня 2023 року.
Також ми писали про відмінності тимчасового захисту та посвідки на проживання у Польщі. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.