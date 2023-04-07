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Албанія продовжила тимчасовий захист українців

Новость на русском →
Тирана, П'ятниця 07 квітня 2023 15:49
Албанія продовжила тимчасовий захист українців Фото: Албанія продовжила тимчасовий захист українців (flick by Laurie Lopes)
Автор: Іван Носальський

Влада Албанії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до вересня 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи буде Албанія повторно продовжувати тимчасовий захист вже після вересня.

В Euractiv нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей. Їх переважно розмістили у найбільшому прибережному місті Дуррес.

Уряд Албанії ухвалив відповідне рішення і для громадян Афганістану, які втекли з батьківщини після захоплення влади талібами. Їм продовжили тимчасовий захист до 24 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Греції продовжила тимчасовий захист для українців до 3 вересня 2023 року.

Також ми писали про відмінності тимчасового захисту та посвідки на проживання у Польщі. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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