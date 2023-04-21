RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Албания отменила летний безвиз для россиян

Фото: Албания отменила летний безвиз для россиян (flickr by Laurie Lopes)
Автор: Иван Носальский

У граждан России будут требовать получения визы для въезда в Албанию во время летнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Албании в России.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении правительства отменяет безвизовый режим для граждан РФ (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что теперь россиянам необходимо будет оформлять визы в соответствии с целью поездки.

Стоит заметить, что с 2009 года для россиян в Албании вводили безвизовый режим на летний период и бархатный сезон.

Напомним, ранее стало известно, что власти Албании одобрили продление временную защиту для беженцев из Украины до сентября 2023 года.

Также мы писали, что в Болгарии ужесточили выдачу многократных виз россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБезвизовый режимАлбания