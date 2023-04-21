Албания отменила летний безвиз для россиян

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении правительства отменяет безвизовый режим для граждан РФ (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что теперь россиянам необходимо будет оформлять визы в соответствии с целью поездки.

Стоит заметить, что с 2009 года для россиян в Албании вводили безвизовый режим на летний период и бархатный сезон.