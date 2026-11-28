28 листопада в столиці Албанії Тирані розпочалися сутички під час антиурядового протесту, який очолили студенти. Молодь вимагає відставки прем'єр-міністра Еді Рами на тлі багатомісячних демонстрацій проти влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Новий мітинг відбувається в День незалежності країни. Протестувальники закидали правоохоронців камінням і пляшками із запальною сумішшю. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Причиною невдоволення серед населення країни стали корупція, нестача робочих місць і низький рівень освіти. Протести почалися в Тирані ще в середині жовтня, а згодом поширилися на інші міста країни.

Під час попередніх акцій неодноразово виникали заворушення: демонстранти підпалювали урядові будівлі та банки, били вітрини магазинів і виривали бруківку, щоб кидати її в поліцейських.

У суботу деякі учасники протесту були в масках. Вони закидали камінням урядову будівлю та намагалися наблизитися до офісу прем'єр-міністра. Однак, як повідомив журналіст Reuters, правоохоронці відтіснили натовп.

"Досить - і корупції, і бідності, і еміграції", - заявила 45-річна інженерка Ералда Бейз, яка долучилася до мітингу.

Інші протестувальники вимагали поліпшення умов життя та доступнішої медичної допомоги.



Уряд Еді Рами відкидає звинувачення в корупції та закликає учасників протестів до діалогу. Водночас влада намагається знизити соціальну напругу за допомогою додаткових заходів підтримки населення. Зокрема, йдеться про здешевлення пального та збільшення виплат малозабезпеченим родинам.

Нинішні заворушення стали продовженням літніх акцій, які спочатку мали переважно мирний характер. Тоді громадяни виступали проти масштабної забудови прибережних територій, яку підтримав Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.

Ця ситуація стала новим викликом для Рами, який очолює уряд Албанії з 2013 року та минулого року здобув перемогу на виборах учетверте.

Під час суботньої акції протестувальники вивісили банер із написом "Албанія не продається".

Сам прем'єр-міністр наполягає, що будівництво на узбережжі є законним і не загрожуватиме природним територіям.

Корупційні скандали протягом багатьох років негативно впливали на міжнародний імідж Албанії. За оцінками аналітиків, країна також стала одним із центрів діяльності злочинних угруповань, які відмивають доходи від торгівлі наркотиками та зброєю.

Водночас Рама стверджує, що його уряд докладає безпрецедентних зусиль для боротьби з корупцією.