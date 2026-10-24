Жорстокі сутички, підпали і корупційні скандали: що відомо про протести в Албанії

В Албанії поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів. Це сталося після того, як частина учасників акції попрямувала до будівлі Кабінету міністрів, тоді як інші залишилися біля МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами очевидців, правоохоронці оточили протестувальників, які наблизилися до будівлі уряду, та використали проти них водомети й сльозогінний газ.

Поліцейське втручання відбулося на тлі того, що учасники протесту розосередилися в кількох районах столиці. Акція триває одночасно на кількох локаціях, а правоохоронці посилили присутність, щоб контролювати ситуацію.

Раніше демонстранти та студенти зібралися біля Міністерства освіти. Спочатку акція проходила мирно, однак згодом протестувальники почали закидати будівлю камінням. У відповідь поліція застосувала водомети. Загалом усе це переросло в жорстокі сутички.

Студентські протести в Албанії тривають уже 12-й день. Учасники акцій вимагають відставки уряду.

24 жовтня зібрався ще більший натовп, оскільки викладачі університетів, вчителі, опозиційні політики та інші громадські діячі об'єднали зусилля зі студентами.

"Зіткнення відбулися на головному бульварі столиці, де протестувальники зривали бруківку з тротуарів та кидали предмети в поліцію. Сміттєві баки підпалили, а згодом протистояння поширилося на інші райони столиці", - повідомляють журналісти.

Протестувальники в Албанії добиваються кращої освіти, більших можливостей та політичних змін, а саме відставки уряду. Вимога щодо останнього пролунала після серії гучних корупційних скандалів, в епіцентрі яких опинилися члени команди прем'єр-міністра Еді Рами.