28 ноября в столице Албании Тиране вспыхнули столкновения во время антиправительственного протеста, который возглавили студенты. Они требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы на фоне многомесячных демонстраций против действующей власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новый митинг проходит в День независимости страны. Протестующие забросали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Причинами недовольства населения стали коррупция, нехватка рабочих мест и низкий уровень образования. Протесты начались в Тиране еще в середине октября, а затем распространились на другие города страны.

Во время предыдущих акций неоднократно возникали беспорядки: демонстранты поджигали правительственные здания и банки, разбивали витрины магазинов и вырывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицейских.

В субботу некоторые протестующие были в масках. Они забрасывали камнями правительственное здание и пытались приблизиться к офису премьер-министра. Однако, как сообщил журналист Reuters, правоохранители оттеснили толпу.

"Довольно - и коррупции, и бедности, и эмиграции", - заявила 45-летняя инженер Эралда Бейз, присоединившаяся к митингу.

Другие протестующие требовали улучшения условий жизни и повышения доступности медицинской помощи.

Правительство Эди Рамы отвергает обвинения в коррупции и призывает протестующих к диалогу. В то же время власти пытаются снизить социальную напряженность с помощью дополнительных мер поддержки населения. В частности, речь идет о снижении цен на топливо и увеличении выплат малообеспеченным семьям.

Нынешние беспорядки стали продолжением летних акций, которые первоначально носили преимущественно мирный характер. Тогда граждане выступали против масштабной застройки прибрежных территорий, которую поддержал Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа.

Эта ситуация стала новым вызовом для Рамы, который возглавляет правительство Албании с 2013 года и в прошлом году в четвертый раз одержал победу на выборах.

В ходе субботней акции протестующие вывесили баннер с надписью: "Албания не продается".

Сам премьер-министр настаивает, что строительство на побережье является законным и не угрожает природным территориям.

Коррупционные скандалы на протяжении многих лет негативно влияли на международный имидж Албании. По оценкам аналитиков, страна также стала одним из центров деятельности преступных группировок, отмывающих доходы от торговли наркотиками и оружием.

В то же время Рама утверждает, что его правительство прилагает беспрецедентные усилия для борьбы с коррупцией.