Албания готовится к началу переговоров о вступлении в ЕС

Албания может начать переговоры о вступлении в Европейский союз в октябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlbanianDailyNews.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Албании Гент Сакай. По его словам Албания получила предварительное подтверждение от Европейской комиссии.

"Мы надеемся начать переговоры о вступлении в ЕС. Это процесс, который зависит не только от Албании, но и от других событий в Европе. Мы работаем не только для того, чтобы начать переговоры, но чтобы быть в правильном положении, даже после начала переговоров", - сообщил Сакай.

Министр надеется, что Еврокомиссия даст положительный ответ не только Албании, но и Северной Македонии, что позволит начать переговоры о вступлении в октябре.

"Не должно быть никакого разногласия между Албанией и Северной Македонией для открытия переговоров о присоединении 18 октября. Албания выполнила условия и имеет потенциал, чтобы продолжить путь интеграции", - заявил Сакай.

Напомним, в июле Совет Европы отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Во время заседания страны-члены союза не смогли договориться о начале переговоров по вступлению и перенесли начало переговоров до октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Соглашение о безвизе между государствами подписано на постоянной основе.