Албанія готується до початку переговорів про вступ до ЄС

Албанія може почати переговори про вступ у Європейський союз у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlbanianDailyNews.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай. За його словами Албанія отримала попереднє підтвердження від Європейської комісії.

"Ми сподіваємося почати переговори про вступ у ЄС. Це процес, який залежить не тільки від Албанії, але і від інших подій в Європі. Ми працюємо не тільки для того, щоб почати переговори, але щоб бути в правильному положенні, навіть після початку переговорів", - повідомив Сакай.

Міністр сподівається, що Єврокомісія дасть позитивну відповідь не тільки Албанії, але і Північної Македонії, що дозволить розпочати переговори про вступ у жовтні.

"Не повинно бути ніякого розбіжності між Албанією і Північної Македонією для відкриття переговорів про приєднання 18 жовтня. Албанія виконала умови і має потенціал, щоб продовжити шлях інтеграції", - заявив Сакай.

Нагадаємо, в липні Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Європейський союз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу і перенесли початок переговорів до жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Північної Македонією. Угода про безвизе між державами підписано на постійній основі.