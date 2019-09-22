В Албании число пострадавших от землетрясения превысило сотню

В результате землетрясения в Албании магнитудой 5,8 баллов, которое произошло в субботу, 21 сентября, пострадали уже более 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщают местные власти, в данный момент известно уже о как минимум 105 пострадавших в результате мощных толчков, которые потрясли Албанию. Многие жители до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес, которые оказались в зоне землетрясения.

Отмечается, что в течение дня были зафиксированы не менее 100 подземных толчков. Повреждения получили почти 600 домов, в городах также возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Напомним, что 21 сентября, на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков с эпицентром в Адриатическом море. Наиболее сильными из них стали землетрясения с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе портового города Дуррес.

РБК-Украина писало, что в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Тиране пострадали 52 человека. Всех раненых госпитализировали, они находятся не в критическом состоянии. В связи с землетрясениями премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою рабочую поездку в Нью-Йорк.

Позже стало известно, что в результате мощного землетрясения магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране пострадали по меньшей мере 68 человек. В больницах с травмами и ушибами находились 12 человек.