В Албании из-за землетрясения пострадали более 50 человек

Фото: землетрясение в Албании (twitter.com/LastQuake)

В Тиране произошло землетрясения магнитудой 5,8

В столице Албании Тиране 52 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

Министр здравоохранения страны Огерта Монастирлиу сообщила, что всех раненых госпитализировали, они находятся не в критическом состоянии.

По словам мэра Тираны Элиона Велиаджа, аварийные службы готовы к любой возможной проблеме, связанной с подземными толчками.

Напомним, ранее возле острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине в 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного вреда нет.

РБК-Украина писало, что в результате сильного землетрясения в Турции были повреждены около тысячи жилых домов. Сила подземных толчков достигала 6,5 баллов.

Из-за землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 27 человек. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от села Армуталани. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.