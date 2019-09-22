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В Албании возросло число пострадавших от мощного землетрясения

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 04:32
В Албании возросло число пострадавших от мощного землетрясения
Фото: последствия землетрясения (GettyImages)

Известно о 68 потерпевших от самого сильного за последние несколько десятков лет землетрясения

В столице Албании Тиране число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,8 возросло до 68 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы городов Тирана и Дуррес. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Албании, сейчас в больницах с травмами и ушибами находятся 12 человек.

"Это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет. Жертв среди получивших травмы", - уточнила в Минобороны страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тиране 52 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8. Всех раненых госпитализировали, они находятся не в критическом состоянии

Известно, что в связи с землетрясениями премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою рабочую поездку в Нью-Йорк. Политик срочно вылетел из немецкого Франкфурта в албанскую столицу.

В субботу, 21 сентября, на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков с эпицентром в Адриатическом море. Наиболее сильными из них стали землетрясения с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе портового города Дуррес.

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