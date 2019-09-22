В Албанії кількість постраждалих від землетрусу перевищила сотню

В результаті землетрусу в Албанії магнітудою 5,8 балів, який стався у суботу, 21 вересня, постраждали вже понад 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляє місцева влада, в даний момент відомо вже про щонайменше 105 постраждалих в результаті потужних поштовхів, які сколихнули Албанію. Багато жителів досі не повернулися до своїх будинків у столиці Тирані та портовому місті Дуррес, які опинилися в зоні землетрусу.

Зазначається, що впродовж дня було зафіксовано щонайменше 100 підземних поштовхів. Пошкоджень зазнали майже 600 будинків, у містах також виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Нагадаємо, що 21 вересня, на території Албанії були зафіксовані кілька підземних поштовхів з епіцентром в Адріатичному морі. Найбільш сильними з них стали землетрусу з магнітудою 5,8 в Тирані, а також з магнітудою 5,6 в районі портового міста Дуррес.

РБК-Україна писало, що в результаті землетрусу магнітудою 5,8 у Тирані постраждали 52 людини. Всіх поранених госпіталізували, вони знаходяться не в критичному стані. У зв'язку з землетрусами прем'єр-міністр Албанії Еді Рама скасував свою робочу поїздку в Нью-Йорк.

Пізніше стало відомо, що в результаті потужного землетрусу магнітудою 5,8 у столиці Албанії Тирані постраждали щонайменше 68 осіб. У лікарнях з травмами та забоями перебували 12 осіб.