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Аласания предложил провести ток-шоу после дебатов

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 12:40
Аласания предложил провести ток-шоу после дебатов
Фото: Зураб Аласания (facebook.com/kmbs.ua)

После дебатов Зеленского и Порошенко на "Суспільном" предлагают провести ток-шоу

После официальных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля "Суспільне" может организовать ток-шоу с привлечением экспертов и журналистов. Об этом на брифинге заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Аласания выразил сомнения в том, что Зеленский и Порошенко действительно хотят провести дебаты. В то же время он заявил о готовности организовать дебаты на "Суспільном" в соответствии с законодательством и постановлением Центризбиркома.

"После этого (дебатов 19 апреля, - ред.) готов предоставить кандидатам возможность провести ток-шоу с экспертами и журналистами, если они будут к этому готовы, вне государственного финансирования", - добавил Аласания.

Напомним, ранее в штабе Порошенко не исключили проведение промежуточного раунда дебатов с Зеленским, который может пройти среди недели.

До этого глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

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