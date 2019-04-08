Аласания назвал стоимость дебатов на стадионе

Стоимость проведения дебатов перед выборами на НСК "Олимпийский" между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет около 6 млн долларов. Об этом журналистам сказал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Аласания сообщил, что основное - это аренда самого стадиона минимум на два дня, на котором необходимо будет установить сцену. Кроме того, необходимы экраны, камеры, свет, звук и т.д.

"Вместе все потянуло на 5,9 млн", - сказал он.

Глава НОТУ также сообщил, что кандидатам придется заплатить телеканалам, которые будут транслировать это событие, поскольку дебаты могут считаться политической агитацией. "Это уже отдельно по прайсам всех каналов", - сообщил он.

В то же время он выразил сомнение, что дебаты состоятся именно на стадионе, отметив, что телеканал "Суспильне" является нейтральной площадкой, на которой сойдутся оба кандидата и проведут дебаты 19 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины сегодня, 8 апреля, проведут переговоры по поводу дебатов с представителями штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Напомним, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Отметим, что ранее глава государства заявлял, что дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019 года.