Аласанія назвав вартість дебатів на стадіоні

Вартість проведення дебатів перед виборами на НСК "Олімпійський" між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком становить майже 6 млн доларів. Про це журналістам сказав голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Аласанія повідомив, що основне - це оренда самого стадіону мінімум на два дні, на якому необхідно буде встановити сцену. Крім того, необхідні екрани, камери, світло, звук тощо.

"Разом все потягнуло на 5,9 млн", - сказав він.

Голова НОТУ також повідомив, що кандидатам доведеться заплатити телеканалам, які будуть транслювати цю подію, оскільки дебати можуть вважатися політичною агітацією. "Це вже окремо по прайсам всіх каналів", - повідомив він.

У той же час він висловив сумнів, що дебати відбудуться на стадіоні, відзначивши, що телеканал "Суспильне" є нейтральною майданчиком, на якій зійдуться обидва кандидати і проведуть дебати 19 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, представники Національної громадської телерадіокомпанії України сьогодні, 8 квітня, проведуть переговори з приводу дебатів з представниками штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Зазначимо, що раніше глава держави заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.