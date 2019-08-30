На "Суспільном" проводят обыски

Фото: Суспильне (https://suspilne.media/)

Должностных лиц телеканала подозревают во взяточничестве

Государственное бюро расследований (ГБР) при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

По информации ГБР, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НСТУ", "а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц".

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2019 года Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Суспільне").

Как сообщало РБК-Украина, Аласанію отстранили от руководства "UA: Суспільне" в конце января 2019 года. Причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Первый" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре при участии тогдашнего президента Петра Порошенко.

После этого Аласания подал иск в суд и выиграл его. 19 июня Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) относительно увольнения Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя.