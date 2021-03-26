На Алабаму обрушился Торнадо: по меньшей мере пять человек погибли

Торнадо пронеслось по Алабаме в четверг, 25 марта. Стихия оставила тысячи людей без крыши над головой и электричество. Известно, что погибли, по меньшей мере, порядка пяти человек и не известно, сколько людей получили ранения.

Известно, что погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы. А округе Шелби семья еле успела сбежать из дома, который превратился в развалины в результате стихии.

В городе Пелхэм и в округе Шелби царит настоящий хаос. Во многих домах снесло верхние этажи и крыши. Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, поврежден опоры инженерных сетей. Шериф из округа Шелби говорит, что все местные жилые постройки были полностью разрушены.

По состоянию на вечер четверга более 35 тысяч жителей Алабамы остались без электричества.

Спасатели и власти организовали убежища для людей, которые пострадали в результате стихии. Кроме того, поисково-спасательные работы усложнились из-за плохой погоды, которая не прекращается.