На Гавайях спасаются от наводнения: разрушены дома, людей эвакуируют

Наводнение на дамбе Каупакалуа в Хайку достигло пика еще в понедельник 8 марта. Тогда дамба не выдержала, ее прорвало. Однако беспрерывные ливни еще больше ухудшили ситуацию. Поэтому местным жителям, живущим ниже по течению реки, местные власти рекомендуют эвакуироваться. Для этого были открыты три убежища.

Служба спасения Мауи сообщила, что получила более дюжины звонков с призывами о помощи от местных жителей, которые оказались в ловушке в своих домах из-за стихии. Дома и мосты серьезно пострадали в результате наводнения. Также известно, что 1300 домов остались без электричества.

Местные жители говорят, что такого сильного наводнения в этом районе не было около 40 лет. Они стали свидетелями того, как в 15 минутах от плотины исчезла целая улица.