Снежный шторм обрушился на центральную часть США: отменили две тысячи авиарейсов

Снежная буря обрушилась на центральную часть США утром в воскресенье по местному времени. Более двух тысяч рейсов отменили в штате Колорадо из-за сильных метелей.

Об этом сообщает Fox News .

Сообщается, что центральные штаты накрыл шторм в виде снега, града и проливного дождя.

В частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.

Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.