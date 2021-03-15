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Снежный шторм обрушился на центральную часть США: отменили две тысячи авиарейсов

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 06:17
Снежный шторм обрушился на центральную часть США: отменили две тысячи авиарейсов Фото: снежный шторм в США (AP)
Автор: Артур Родивилов

Снежная буря обрушилась на центральную часть США утром в воскресенье по местному времени. Более двух тысяч рейсов отменили в штате Колорадо из-за сильных метелей.

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что центральные штаты накрыл шторм в виде снега, града и проливного дождя.

В частности, под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Также сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.

Отмечается, что в некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 см осадков.

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Ранее сообщалось, что синоптик уточнил погоду в марте, и рассказал, когда в Украине начнется настоящая весна.

Также мы писали о том, что недавно синоптики назвали новую дату потепления в Украине.

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