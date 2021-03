На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули

Торнадо пронеслося по Алабамі у четвер, 25 березня. Стихія залишила тисячі людей без даху над головою й електрики. Відомо, що загинули, щонайменше, близько п'яти осіб і не відомо, скільки людей отримали поранення.

Відомо, що загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. А окрузі Шелбі сім'я ледве встигла втекти з будинку, який перетворився в руїни в результаті стихії.

У місті Пелхем і в окрузі Шелбі панує справжній хаос. У багатьох будинках знесло верхні поверхи й дах. Крім того, повалені дерева заблокували дороги та рух по вулицях, пошкоджено опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.

WOW! That was a BIG Tornado near Birmingham, Alabama earlier this afternoon! Viewed from Hwy 280 at Edwards Chevy!



Permission: Tommy Mitchell@WeatherBug #Alabama #ALwx #Tornado pic.twitter.com/tTdldvicbA — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) March 25, 2021

За станом на вечір четверга понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.

Death damage to a home and its property West of Greensboro Alabama. #alwx pic.twitter.com/4Ln8ZNn5cY — Ethan Mok (@Emokwx) March 25, 2021

Рятувальники та влада організували притулки для людей, які постраждали в результаті стихії. Крім того, пошуково-рятувальні роботи ускладнилися через погану погоду, яка не припиняється.