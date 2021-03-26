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На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули

Автор: РБК-Україна

На штат Альбама у США торнадо наскочив найсильніший, який валив дерева і руйнував будинки місцевих жителів. В результаті стихії загинули щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє APnews.

Торнадо пронеслося по Алабамі у четвер, 25 березня. Стихія залишила тисячі людей без даху над головою й електрики. Відомо, що загинули, щонайменше, близько п'яти осіб і не відомо, скільки людей отримали поранення.

Відомо, що загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. А окрузі Шелбі сім'я ледве встигла втекти з будинку, який перетворився в руїни в результаті стихії.

У місті Пелхем і в окрузі Шелбі панує справжній хаос. У багатьох будинках знесло верхні поверхи й дах. Крім того, повалені дерева заблокували дороги та рух по вулицях, пошкоджено опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.

За станом на вечір четверга понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.

Рятувальники та влада організували притулки для людей, які постраждали в результаті стихії. Крім того, пошуково-рятувальні роботи ускладнилися через погану погоду, яка не припиняється.

Нагадаємо, сильний шторм наскочив на США. Довелося скасувати багато авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що на Гаваях сталася повінь, що зруйнувала житлові будинки. Людей довелося евакуювати.

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