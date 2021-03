На Алабаму обрушился Торнадо: по меньшей мере пять человек погибли

Торнадо пронеслось по Алабаме в четверг, 25 марта. Стихия оставила тысячи людей без крыши над головой и электричество. Известно, что погибли, по меньшей мере, порядка пяти человек и не известно, сколько людей получили ранения.

Известно, что погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы. А округе Шелби семья еле успела сбежать из дома, который превратился в развалины в результате стихии.

В городе Пелхэм и в округе Шелби царит настоящий хаос. Во многих домах снесло верхние этажи и крыши. Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, поврежден опоры инженерных сетей. Шериф из округа Шелби говорит, что все местные жилые постройки были полностью разрушены.

WOW! That was a BIG Tornado near Birmingham, Alabama earlier this afternoon! Viewed from Hwy 280 at Edwards Chevy!



Permission: Tommy Mitchell@WeatherBug #Alabama #ALwx #Tornado pic.twitter.com/tTdldvicbA — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) March 25, 2021

По состоянию на вечер четверга более 35 тысяч жителей Алабамы остались без электричества.

Heavy damage to a home and its property West of Greensboro Alabama. #alwx pic.twitter.com/4Ln8ZNn5cY — Ethan Mok (@Emokwx) March 25, 2021

Спасатели и власти организовали убежища для людей, которые пострадали в результате стихии. Кроме того, поисково-спасательные работы усложнились из-за плохой погоды, которая не прекращается.