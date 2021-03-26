На Алабаму наскочив Торнадо: щонайменше п'ять осіб загинули
На штат Альбама у США торнадо наскочив найсильніший, який валив дерева і руйнував будинки місцевих жителів. В результаті стихії загинули щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомляє APnews.
Торнадо пронеслося по Алабамі у четвер, 25 березня. Стихія залишила тисячі людей без даху над головою й електрики. Відомо, що загинули, щонайменше, близько п'яти осіб і не відомо, скільки людей отримали поранення.
Pray for Alabama! #tornadooutbreak #alabama pic.twitter.com/AChXwCefC4— Jessica Taylor (@JessicaTaylorAL) March 25, 2021
Відомо, що загинули люди в окрузі Калхун на сході Алабами. А окрузі Шелбі сім'я ледве встигла втекти з будинку, який перетворився в руїни в результаті стихії.
Caught the monster going into Centreville Alabama. #alwx @spann pic.twitter.com/Be4RYD0J3u— Adam Lucio (@AdamLucioWX) March 26, 2021
У місті Пелхем і в окрузі Шелбі панує справжній хаос. У багатьох будинках знесло верхні поверхи й дах. Крім того, повалені дерева заблокували дороги та рух по вулицях, пошкоджено опори інженерних мереж. Шериф з округу Шелбі каже, що всі місцеві житлові споруди були повністю зруйновані.
WOW! That was a BIG Tornado near Birmingham, Alabama earlier this afternoon! Viewed from Hwy 280 at Edwards Chevy!— Live Storm Chasers (@Livestormchaser) March 25, 2021
Permission: Tommy Mitchell@WeatherBug #Alabama #ALwx #Tornado pic.twitter.com/tTdldvicbA
За станом на вечір четверга понад 35 тисяч жителів Алабами залишилися без електрики.
Death damage to a home and its property West of Greensboro Alabama. #alwx pic.twitter.com/4Ln8ZNn5cY— Ethan Mok (@Emokwx) March 25, 2021
Рятувальники та влада організували притулки для людей, які постраждали в результаті стихії. Крім того, пошуково-рятувальні роботи ускладнилися через погану погоду, яка не припиняється.
Нагадаємо, сильний шторм наскочив на США. Довелося скасувати багато авіарейсів.
Раніше повідомлялося, що на Гаваях сталася повінь, що зруйнувала житлові будинки. Людей довелося евакуювати.