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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні сьогодні

Україна, Четвер 03 квітня 2025 07:00
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 квітня, в Україні опади будуть в кількох регіонах. Максимально до +18 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"3 квітня дощі відійдуть південніше і опади найбільш ймовірні у південній частині, в Луганській, Донецькій, у Дніпрі з районами, у Черкаській, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах", - розповіла вона.

На решті території України прояснить.

"Потеплішає у сьогоднішніх холоднуватих регіонах. Протягом дня в Україні передбачається +14...+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8....+12 градусів", - додає синоптик.

Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

"Надалі в Україні розпочнеться похолодання, можливі заморозки, сніг та сильний вітер. Уточнення та деталізація поступово в щоденних прогнозах", - констатує Діденко.

Погода у Києві

3 та 4 квітня в Києві очікується чудова погода. А саме:

  • 3 квітня - до +12 градусів;
  • 4 квітня - до +16...+18 градусів.

"А взагалі 3-4 квітня в Києві - метеорологічний all inclusive, сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнутимуть, весна радуватиме", - констатувала Діденко.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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