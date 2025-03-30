Чи потеплішає в Україні наприкінці березня та на початку квітня: прогноз синоптиків

Останній день березня і початок квітня в Україні будуть теплими. При цьому опади також не обійдуть стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 31 березня

У понеділок, 31 березня, очікується мінлива хмарність по всій території України. У деяких регіонах можливі прояснення.

У центральних, північних і східних областях можливі дощі. А саме:

у Закарпатській, Житомирській;

у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській;

у Києві, Київській;

у Чернігівській, Сумській;

у Харківській, Луганській;

у Донецькій, Дніпропетровській областях.

Удень максимально тепло буде в:

у Херсонській, Запорізькій областях - +17;

у Харківській та Одеській - до +16.

Причому навіть у Криму буде, як і в більшості регіонів, до +14. Вночі буде плюсова температура, але мінімально у двох західних регіонах - до +4. У Києві буде тепло, але не без опадів.



Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 1 квітня

У вівторок, 1 квітня, в Україні буде з проясненнями, але не без опадів. Дощі торкнуться більшої частини території України. Їх не буде тільки в Криму, але й там буде пасморно.

Вночі температура підніметься до рекордних +10 градусів:

у Запорізькій;

у Херсонській областях;

у Криму.

Удень, попри дощі, також буде тепло, до +18 градусів (у Криму). +17 градусів - в інших регіонах півдня. У Києві ймовірний дощ, вночі до +9, удень до +15 градусів.



Погода в Україні 1 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 2 квітня

У середу, 2 квітня, в Україні теж дощитиме. Але крім Криму опадів не буде:

на Закарпатті;

у всіх південних областях;

у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Вночі знову таки максимально температура підніметься до +10 - у Криму, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях. Вдень максимально температура підскочить до +20 градусів, у Криму. У всіх інших регіонах півдня - до +19.

У Києві ймовірні опади, вночі до +7, вдень до +13.



Погода в Україні 2 квітня (meteo.gov.ua)

Четвер, 3 квітня

У четвер, 3 квітня, дощі трохи змістяться і залишаться тільки в кількох областях - у західних регіонах, у Криму, в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

На решті території України буде сухо і сонячно. Сонце місцями "прокльовуватиметься" і в дощових регіонах. Максимально температура вдень 3 квітня підніметься до +17 градусів і то тільки на півдні. Вночі теж трохи похолодає, але плюсова температура збережеться.

У Києві без опадів, вночі до +6, вдень у межах +10...+12 градусів.



Погода в Україні 3 квітня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, дощів не буде, але похолодає. Вдень максимально буде до +15 градусів. По всій країні вдень температура в більшості регіонів триматиметься в межах +14,+15.

Вночі температура також знизиться. Мінімальною вона буде в прикордонних північних регіонах, на заході - у межах +2...+4. У Києві вночі очікуються все ті ж +2...+4, вдень до +14.



Погода в Україні 4 квітня (meteo.gov.ua)