Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 3 апреля, в Украине осадки будут в нескольких регионах. Максимально до +18 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"3 апреля дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части, в Луганской, Донецкой, в Днепре с районами, в Черкасской, в Кропивницком с районами, на Закарпатье и в Карпатах", - рассказала она.
На остальной территории Украины прояснит.
"Потеплеет в сегодняшних холодноватых регионах. В течение дня в Украине предполагается +14...+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее, +8.... +12 градусов", - добавляет синоптик.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный.
"В дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер. Уточнение и детализация постепенно в ежедневных прогнозах", - констатирует Диденко.
Погода в Киеве
3 и 4 апреля в Киеве ожидается прекрасная погода. А именно:
- 3 апреля - до +12 градусов;
- 4 апреля - до +16...+18 градусов.
"А вообще 3-4 апреля в Киеве - метеорологический all inclusive, сухо, тепло, птички будут петь, деревья будут цвести, весна будет радовать", - констатировала Диденко.
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