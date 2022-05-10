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"Аль-Джазира" показала вагон с телами убитых российских военных

Фото: российские военные гибнут в Украине, их тела не забирают в РФ (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами убитых российских военных. Сюжет был снят в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Аль-Джазира".

Как утверждается, в показанном вагоне находятся погибшие на войне против Украины российские военные. На кадрах видны фрагменты формы, которая используется армией России. Кроме того, показана этикетка бронежилета, произведенного в России.

По данным "Аль-Джазира", российская сторона до сих пор не востребовала останки своих военных.

Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли около 26 000 российских военных.

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