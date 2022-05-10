"Аль-Джазіра" показала вагон з тілами вбитих російських військових

Катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових. Сюжет було знято в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "Аль-Джазіра".
Як стверджується, в показаному вагоні знаходяться загиблі на війні проти України російські військові. На кадрах видно фрагменти форми, яка використовується армією Росії. Крім того, показано етикетку бронежилета, виробленого в Росії.
За даними "Аль-Джазіра", російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.
Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 26 000 російських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.