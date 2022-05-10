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"Аль-Джазіра" показала вагон з тілами вбитих російських військових

Фото: російські військові гинуть в Україні, їх тіла не забирають до РФ (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових. Сюжет було знято в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "Аль-Джазіра".

Як стверджується, в показаному вагоні знаходяться загиблі на війні проти України російські військові. На кадрах видно фрагменти форми, яка використовується армією Росії. Крім того, показано етикетку бронежилета, виробленого в Росії.

За даними "Аль-Джазіра", російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 26 000 російських військових.

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