"Аль-Джазіра" показала вагон з тілами вбитих російських військових

Катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових. Сюжет було знято в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "Аль-Джазіра" .

Як стверджується, в показаному вагоні знаходяться загиблі на війні проти України російські військові. На кадрах видно фрагменти форми, яка використовується армією Росії. Крім того, показано етикетку бронежилета, виробленого в Росії.

За даними "Аль-Джазіра", російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.