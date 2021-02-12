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В акваториях Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

Автор: Юлия Струк

В акваториях Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение. Сегодня порывы ветра составят до 25-28 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным Укргидрометцентра, 12 февраля на акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в северо-западной части Черного моря вероятно быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

"13 февраля на акватории Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн 15-20 дм; быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - информирует ГСЧС.

Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Завтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель. На дорогах большинства областей гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Укргидрометцентре не исключают возвращения 30-градусных морозов до конца зимы.

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