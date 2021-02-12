В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Сьогодні пориви вітру складуть до 25-28 м/с.
"За даними УкрГідрометцентру, 12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм;", - сказано у повідомленні.
Рятувальники попереджають, що у північно-західній частині Чорного моря ймовірне швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
"13 лютого на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль 15-20 дм; швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - інформує ДСНС.
Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися. Через це синоптики оголосили штормове попередження.
Завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях заметіль. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Як писало РБК-Україна, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими.