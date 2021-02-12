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Метели в Киеве и шести областях: объявлено штормовое предупреждение

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 14:42
Метели в Киеве и шести областях: объявлено штормовое предупреждение Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине продолжает ухудшаться. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Завтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель. На дорогах большинства областей гололедица.

В Киеве и Киевской области сегодня днем и завтра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Напомним, пятый день снегопадов продолжается в Киеве. Местная власть сообщила, что выпало 45 сантиметров снега.

Также во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Кроме того, в Укргидрометцентре не исключают возвращения 30-градусных морозов до конца зимы.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

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