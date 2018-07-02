Сейчас пожарное подразделение ведет борьбу с распространением пламени

В акватории Херсонской верфи загорелось судно "Sormovskiy-45". Об этом сообщает компания Smart Maritime Group.

"Сегодня, 2 июля, в 11 часов 45 минут обнаружено возгорание на судне "Sormovskiy-45" (Джурджулешты), которое находится в акватории Херсонской верфи SMG", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время пожарные пытаются ликвидировать пожар.

Так, по информации компании, причиной возгорания стало проведение командой судна сварочных работ.

Напомним, что 1 июля 2018 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.

Но, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что информация о возгорании поезда в Коломые является недостоверной.