В ГСЧС опровергли информацию о возгорании поезда в Ивано-Франковской области

Информации о пожаре в ГСЧС нет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о возгорании поезда в Ивано-Франковской области, которое якобы произошло 1 июля. Об этом информирует пресс-секретарь ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина в Facebook.

Пресс-секретарь сообщила, что информация о возгорании поезда в Коломые является недостоверной.

Ранее в сети появилась информация, согласно которой в городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.