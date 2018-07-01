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Интервью

В ГСЧС опровергли информацию о возгорании поезда в Ивано-Франковской области

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 23:42
Иллюстративное фото: поезд (dtp.kiev.ua)
Иллюстративное фото: поезд (dtp.kiev.ua)

Информации о пожаре в ГСЧС нет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о возгорании поезда в Ивано-Франковской области, которое якобы произошло 1 июля. Об этом информирует пресс-секретарь ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина в Facebook.

Пресс-секретарь сообщила, что информация о возгорании поезда в Коломые является недостоверной.

Ранее в сети появилась информация, согласно которой в городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент  произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.

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Теги публикации: поезд, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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