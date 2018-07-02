Наразі пожежний підрозділ веде боротьбу з поширенням полум'я

В акваторії Херсонської верфі загорілося судно "Sormovskiy-45". Про це повідомиляє компанія Smart Maritime Group.

"Сьогодні, 2 липня, в 11годин 45 хвилин виявлено загоряння на судні "Sormovskiy-45" (Джурджулешти), яке знаходиться в акваторії Херсонської верфі SMG", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі пожежники намагаються ліквідувати пожежу.

Так, за інформацією компанії, причиною спалаху вогню стало проведення командою судна зварювальних робіт.

Нагадаємо, що 1 липня 2018 року у місті Коломия Івано-Франківської області загорівся приміський поїзд. Пасажири рятувалися від диму та вогню, вистрибуючи з вікон.

Натомість, прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що інформація про займання поїзда в Коломиї є недостовірною.