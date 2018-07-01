В Івано-Франківській області горів потяг

Пасажири вистрибували з вікон, а також вибігали з дверей

У місті Коломия Івано-Франківської області загорівся приміський поїзд. Пасажири рятувалися від диму та вогню, вистрибуючи з вікон. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська.

"З поїзда йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей - всі рятувалися, як могли", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали бійці ДСНС і бригади швидкої допомоги.

Що стало причиною загоряння, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на станції метро "Лівобережна" пасажир потрапив під потяг метро. Врятувати пасажира не вдалося.