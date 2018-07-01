Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Івано-Франківській області горів потяг

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 15:13
Фото: місце події (dtp.kiev.ua)
Фото: місце події (dtp.kiev.ua)

Пасажири вистрибували з вікон, а також вибігали з дверей

У місті Коломия Івано-Франківської області загорівся приміський поїзд. Пасажири рятувалися від диму та вогню, вистрибуючи з вікон. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська.

"З поїзда йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей - всі рятувалися, як могли", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали бійці ДСНС і бригади швидкої допомоги.

Що стало причиною загоряння, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на станції метро "Лівобережна" пасажир потрапив під потяг метро. Врятувати пасажира не вдалося.

В Івано-Франківській області повінь підтопила 190 будинків У Києві згоріла пересувна кав'ярня
Теги публікації: Івано-Франківськ, поезд, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся