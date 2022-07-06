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Актуальная ситуация на фронте: разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 15:43
Актуальная ситуация на фронте: разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий Фото: что происходит на фронте по данным британской разведки (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Военная разведка Британии составила новую карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую опубликовало Минобороны Британии в Twitter.

Актуальная ситуация на фронте: разведка Британии обнародовала новую карту боевых действийСудя по карте, украинские военные атакуют российских оккупантов возле временно оккупированного Изюма. Также наши бойцы постепенно продвигаются на Запорожском направлении.

При этом оккупанты продолжают попытки своего наступления на Донбассе.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что украинские военные отразили попытку штурма возле Северска и нанесли значительные потери врагу.

ВСУ также успешно отразили наступление оккупантов в районе Бахмута и Славянска, россияне минировали местности на Харьковском направлении.

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