Актуальна ситуація на фронті: розвідка Британії оприлюднила нову мапу бойових дій
Військова розвідка Британії склала нову мапу бойових дій в Україні станом на середу, 6 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, яку опублікувало Міноборони Британії у Twitter.
Судячи з мапи, українські військові атакують російських окупантів біля тимчасово окупованого Ізюму. Також наші бійці поступово просуваються на Запорізькому напрямку.
При цьому окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.
Нагадавши, раніше в Генштабі доповідали, що українські військові відбили спробу штурму біля Сіверська та завдали значних втрат ворогу.
ЗСУ також успішно відбили наступ окупантів в районі Бахмута і Слов'янська, росіяни мінували місцевості на Харківському напрямку.
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