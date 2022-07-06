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ВСУ отразили наступление возле Северска, враг понес значительные потери, - Генштаб ВСУ

Новина українською →
Донецкая область, Среда 06 июля 2022 07:28
ВСУ отразили наступление возле Северска, враг понес значительные потери, - Генштаб ВСУ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные отразили попытку штурма возле Северска и нанесли значительные потери врагу. ВСУ также успешно отразили наступление оккупантов в районе Бахмута и Славянска, россияне минировали местности на Харьковском на правлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории республики Беларусь не обнаружена.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

В Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Украинские защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции по артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудары в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Напомним, ранее ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.

Кроме того, украинские войска ударили по военному складу россиян в оккупированном Снежном.

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Генштаб ВСУ
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