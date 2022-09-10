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Актуальная карта войны в Украине: как изменилась ситуация за день

Фото: обнародована новая карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают деоккупировать населенные пункты в Харьковской области. В течении дня от российских солдат было освобождено село Мартовое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины достигли успеха в продвижении к городу Волчанск, который находится на расстоянии менее 10 километров от границы с Россией.

В частности, были освобождены село Мартовое и населенные пункты, которые находятся вблизи.

Карта войны по состоянию на 18:23 (скриншот)

Стоит отметить, что еще сегодня, 10 сентября, днем эта территория, по данным карты, находилась под контролем российских войск.

Карта войны по состоянию на 12:29 (скриншот)

Напомним, сегодня, 10 сентября, Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак показал первое фото из освобожденного Изюма Харьковской области.

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