Актуальная карта войны в Украине: как изменилась ситуация за день

По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины достигли успеха в продвижении к городу Волчанск, который находится на расстоянии менее 10 километров от границы с Россией.

В частности, были освобождены село Мартовое и населенные пункты, которые находятся вблизи.

Карта войны по состоянию на 18:23 (скриншот)

Стоит отметить, что еще сегодня, 10 сентября, днем эта территория, по данным карты, находилась под контролем российских войск.

Карта войны по состоянию на 12:29 (скриншот)