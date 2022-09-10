Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за день

За даними карти, бійці Збройних сил України досягли успіху в просуванні до міста Вовчанськ, який знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від кордону з Росією.

Зокрема, були звільнені село Мартове та населені пункти, які знаходяться поблизу.

Карта війни станом на 18:23 (скріншот)

Варто відзначити, що ще сьогодні, 10 вересня, вдень ця територія, за даними карти, перебувала під контролем російських військ.

Карта війни станом на 12:29 (скріншот)