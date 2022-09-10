RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за день

Фото: оприлюднено нову карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують деокупувати населені пункти в Харківській області. Протягом дня від російських солдатів було звільнено село Мартове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

За даними карти, бійці Збройних сил України досягли успіху в просуванні до міста Вовчанськ, який знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від кордону з Росією.

Зокрема, були звільнені село Мартове та населені пункти, які знаходяться поблизу.

Карта війни станом на 18:23 (скріншот)

Варто відзначити, що ще сьогодні, 10 вересня, вдень ця територія, за даними карти, перебувала під контролем російських військ.

Карта війни станом на 12:29 (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Також ми писали, що глава офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України