Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за день

Українські військові продовжують деокупувати населені пункти в Харківській області. Протягом дня від російських солдатів було звільнено село Мартове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.
За даними карти, бійці Збройних сил України досягли успіху в просуванні до міста Вовчанськ, який знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від кордону з Росією.
Зокрема, були звільнені село Мартове та населені пункти, які знаходяться поблизу.
Варто відзначити, що ще сьогодні, 10 вересня, вдень ця територія, за даними карти, перебувала під контролем російських військ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.
Також ми писали, що глава офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.