Актуальная карта войны в Украине: где идут бои

По состоянию на 18 июня ситуация на фронтах в Украине остается стабильно напряженной. Активные бои продолжают на Донбассе, а также в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liveuamap .

Согласно данным карты, самым тяжелым направлением остается восток Украины. В Харьковской области продолжаются обстрелы областного центра и населенных пунктов вблизи. Более сложная ситуация в районе Изюма. Там украинские защитники пытаются переходить в контрнаступление.

На Донбассе активные столкновения идут по всей линии фронта. Российские войска не оставляют намерений захватить населенные пункты Луганской области, а также продвинуться в направлении Славянска.

Кроме того, армия России продолжает обстреливать Запорожскую область в районах населенных пунктов Гуляйполе, Каменка и Высокополье.

Тяжелая ситуация также вблизи Николаева и Херсона, где продолжается контрнаступление украинских войск. Враг обстреливает села Широкое, Благодатное и Шевченково.