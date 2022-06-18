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Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої

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Україна, Субота 18 червня 2022 12:45
Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої Фото: в Україні тривають активні бої на сході та півдні (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Станом на 18 червня ситуація на фронтах в Україні залишається стабільно напруженою. Активні бої продовжують на Донбасі, а також у Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liveuamap.

Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої

Згідно з даними карти, найважчим напрямком залишається схід України. У Харківській області продовжуються обстріли обласного центру та населених пунктів поблизу. Більш складна ситуація в районі Ізюма. Там українські захисники намагаються переходити у контрнаступ.

На Донбасі активні зіткнення йдуть по всій лінії фронту. Російські війська не полишають намірів захопити населені пункти Луганської області, а також просунутися в напрямку Слов'янська.

Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої

Крім того, армія Росії продовжує обстрілювати Запорізьку область в районах населених пунктів Гуляйполе, Кам'янка та Високопілля.

Важка ситуація також поблизу Миколаєва і Херсона, де триває контрнаступ українських військ. Ворог обстрілює села Широке, Благодатне та Шевченкове.

Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої

Нагадаємо, вчора українські військові вибили російських окупантів з села Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

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