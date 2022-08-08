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Актуальная карта войны от британской разведки: что изменилось на фронте

Фото: украинский военный на ББМ Козак-2 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжают наступательные операции на востоке Украины. В то же время украинские войска проводят контрнаступление на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter.

Согласно данным британской разведки, войска России ведут активное наступление в районе Луганской и Донецкой областей. При этом Вооруженные силы Украины приостановили контратаки на Изюмском направлении. В этом районе Россия пока удерживает позиции.

Что касается южного фронта, то там украинские силы пытаются продвигаться на границе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра. ВСУ наносят высокоточные удары по тыловым позициям россиян. Особенно под обстрелы попадают мосты и переправы.

Напомним, в польском Бюро нацбезопасности заявили, что Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются и деоккупируют территории. Там считают, что следующие два месяца могут стать решающими в отношении войны.

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