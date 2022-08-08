Актуальная карта войны от британской разведки: что изменилось на фронте

Согласно данным британской разведки, войска России ведут активное наступление в районе Луганской и Донецкой областей. При этом Вооруженные силы Украины приостановили контратаки на Изюмском направлении. В этом районе Россия пока удерживает позиции.

Что касается южного фронта, то там украинские силы пытаются продвигаться на границе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра. ВСУ наносят высокоточные удары по тыловым позициям россиян. Особенно под обстрелы попадают мосты и переправы.