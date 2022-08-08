Актуальна карта війни від британської розвідки: що змінилося на фронті

Російська армія продовжують наступальні операції на сході України. Водночас українські війська проводять контрнаступ на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опубліковану в Twitter.
Згідно з даними британської розвідки, війська Росії ведуть активний наступ в районі Луганської та Донецької областей. При цьому Збройні сили України призупинили контратаки на Ізюмському напрямку. У цьому районі Росія поки утримує позиції.
Що стосується південного фронту, то там українські сили намагаються просуватися на кордоні Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра. ЗСУ завдають високоточних ударів по тилових позиціях росіян. Особливо під обстріли потрапляють мости і переправи.
Нагадаємо, у польському Бюро нацбезпеки заявили, що Збройні сили України потроху просуваються і деокупують території. Там вважають, що наступні два місяці можуть стати вирішальними щодо війни.
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