Следующие два месяца могут быть решающими в Украине, - шеф польского Бюро нацбезопасности
Вооруженные силы украины понемногу продвигаются и деоккупируют территории. Следующие два месяца могут стать решающими в отношении войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова шефа польского Бюро нацбезопасности Павел Солох в интервью для Polsat News.
По словам Солоха, Россия применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", однако без высокоточного оружия ее прогресс неутешителен для Кремля.
"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров - или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими", - заявил Солох.
По мнению шефа польского Бюро нацбезопасности, "принципиальные решения" могут проявляться уже в октябре. В то же время он не исключает, что российско-украинская война может затянуться надолго.
"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а потом - Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", - выразил мнение Солох.
Также польский чиновник отметил, что в случае незаконной аннексии юга Украины, это повышает угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в частности ядерного.
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