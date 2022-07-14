Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронте сегодня

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на четверг, 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap .

В Генштабе отмечают, что на Славянском и Бахмутском направлениях украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов. Однако враг частично имеет успех под Каменкой Донецкой области.

Враг продолжает попытки наступать на Донбассе и на Харьковском направлении.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.

Ранее британская разведка назвала ближайшие цели российских войск на Донбассе. Оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

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