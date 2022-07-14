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Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронте сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 14 июля 2022 11:25
Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронте сегодня Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на четверг, 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронте сегодня

Враг продолжает попытки наступать на Донбассе и на Харьковском направлении.

В Генштабе отмечают, что на Славянском и Бахмутском направлениях украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов. Однако враг частично имеет успех под Каменкой Донецкой области.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.

Ранее британская разведка назвала ближайшие цели российских войск на Донбассе. Оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

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