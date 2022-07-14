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Актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронті сьогодні

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Україна, Четвер 14 липня 2022 11:25
Актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронті сьогодні Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні за даними на четвер, 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Актуальна мапа бойових дій в Україні: що відбувається на фронті сьогодні

Ворог продовжує спроби наступати на Донбасі та на Харківському напрямку.

У Генштабі зазначають, що на Слов'янському та Бахмутському напрямках українські військові відбили штурмові дії окупантів. Проте ворог частково має успіх під Кам'янкою на Донеччині.

Як повідомлялося, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців.

Раньше британська розвідка назвала найближчі цілі російських військ на Донбасі. Окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.

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