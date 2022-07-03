Актуальная карта боевых действий в Украине сегодня: что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.com .

Кроме того, украинская ПВО сбила воздушный объект над Константиновкой Донецкой области.

По данным карты, зафиксированы повреждения в Зеленодольской общине в результате обстрела со стороны РФ.

Как сообщалось, около 800 тысяч украинцев остались без крыши над головой в результате полномасштабного вторжения России.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

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