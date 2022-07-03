Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap.com .

Крім того, українська ППО збила повітряний об'єкт над Костянтинівкою Донецької області.

За даними мапи, наразі зафіксовані пошкодження у Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу з боку РФ.

Як повідомлялося, близько 800 тисяч українців залишилися без даху над головою через повномасштабне вторгнення Росії.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України і, зокрема, один гелікоптер. Усього вже знищено близько 35 970 окупантів.

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