Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається
З’явилась актуальна мапа бойових дій в Україні на ранок неділі, 3 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap.com.
За даними мапи, наразі зафіксовані пошкодження у Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу з боку РФ.
Також відбувся обстріл Холодної Гори в Харкові.
Крім того, українська ППО збила повітряний об'єкт над Костянтинівкою Донецької області.
Як повідомлялося, близько 800 тисяч українців залишилися без даху над головою через повномасштабне вторгнення Росії.
Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України і, зокрема, один гелікоптер. Усього вже знищено близько 35 970 окупантів.
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